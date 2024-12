Ein syrisches Flugzeug war nach den Daten von Flightradar vom Flughafen in Damaskus zu der Zeit gestartet, als die Einnahme der Hauptstadt durch die Rebellen bekannt wurde. Das Flugzeug flog zunächst in Richtung der syrischen Küste, einer Hochburg von Assads alawitischer Minderheit. Die Maschine drehte dann aber abrupt um und verschwand nach einigen Minuten vom Radar. Es ist unklar, wer an Bord war und was mit dem Flugzeug passierte. In syrischen Kreisen galt es als möglich, dass die Maschine abgeschossen wurde. Assad hatte sich seit Beginn der Überraschungsoffensive in der vorvergangenen Woche nicht mehr öffentlich geäussert. Noch am Samstag meldeten staatliche Medien, er gehe in Damaskus seinen Staatsgeschäften nach. Seitdem gab es keine amtlichen Berichte zu Assads Aufenthaltsort mehr.