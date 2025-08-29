Konkret erzielte die Syz-Gruppe einen konsolidierten Reingewinn von 7,4 Millionen Franken, verglichen mit einem Plus von 2,0 Millionen im ersten Halbjahr 2024, wie die Bank am Freitag der Nachrichtenagentur AWP mitteilte. Das Umfeld sei von tieferen Zinsen und einem schwächeren Dollar geprägt gewesen, hiess es. Die Gruppe habe aber die höhere Marktvolatilität genutzt und die verwalteten Vermögen gesteigert.