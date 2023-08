Konkret erzielte die Syz-Gruppe einen konsolidierten Reingewinn von 3,1 Millionen Franken, verglichen mit einem Plus von 2,7 Millionen im ersten Halbjahr 2022. Die regulatorische Kapitalquote der Gruppe betrug 27,7 Prozent, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Sie liege damit deutlich über der von der Finma per 30. Juni 2023 festgelegten Anforderung von 11,2 Prozent.