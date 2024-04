Der US-Mobilfunkanbieter T-Mobile hat für das erste Quartal am Donnerstag einen bereinigten Gewinn von 2,00 Dollar pro Aktie sowie einen Quartalsnettogewinn von 2,37 Milliarden Dollar gemeldet. Das Unternehmen lag damit über dem Vorjahresquartal, in dem der Gewinn 1,58 Dollar je Aktie betrug. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten für das Quartal war ein Gewinn von 1,87 Dollar. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozent auf 19,59 Milliarden Dollar - Analysten hatten mit 19,81 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktien des Unternehmens sind in dem abgeschlossenen Quartal um 0,6 Prozent gestiegen und haben in diesem Jahr bisher 2,4 Prozent zugelegt.