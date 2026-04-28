In den vergangenen Monaten gewann T-Mobile 217.000 Vertragskunden hinzu. ‌Gleichzeitig stieg der Durchschnittsumsatz je Nutzer um knapp vier Prozent auf 151,93 Dollar. Die wichtigen Serviceumsätze wuchsen um elf ​Prozent auf 18,8 Milliarden Dollar. 60 Prozent der ​Neukunden hätten sich für ​Premium-Pakete entschieden, erläuterte Finanzchef Peter Osvaldik in einem Interview mit der Nachrichtenagentur ‌Reuters. Bei diesen Angeboten können Nutzer Streamingdienste wie Netflix inklusive einer fünfjährigen Preisgarantie hinzubuchen.