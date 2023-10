Schlupfloch im EU-Gesetz

Mit den neuen Produkten können die grossen Hersteller das EU-Verbot zumindest zeitweilig umgehen. Anders als ihre tabakhaltigen Pendants unterlägen die Sticks auf Pflanzenbasis nicht der behördlichen Kontrolle, sagt PMI-Chef Jacek Olczak. Auch die Zero-Tobacco-Sticks von BAT sind nach Unternehmensangaben nicht den derzeitigen EU-Tabakvorschriften betroffen. Deshalb können die Konzerne ihre Rooibos-Sticks in Geschmacksrichtungen wie Pfefferminze und Tropical Fruits auch dann noch verkaufen, wenn am kommenden Montag das Verbot von aromatisierten erhitzten Tabakprodukten in der gesamten EU in Kraft getreten ist.