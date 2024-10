Die Aktien des Lebensmittelunternehmens Nestlé starten am Freitag zunächst zögerlich, dann flotter in den Handel, nachdem sie sich tags zuvor vom Mehrjahrestief bei 81,60 Franken auf zwischenzeitlich über 86 Franken vorgearbeitet hatten. Im frühen Handel betrug das Plus zunächst 0,07 Prozent, dann zogen die Nestlé-Valoren an und notieren derzeit bei 86,50 Franken (+0,60 Prozent).