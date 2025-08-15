Besonders deutlich zeigt sich die Stärke der taiwanischen Wirtschaft bei den Ausfuhren. Die Exporte sollen der neuen Prognose zufolge in diesem Jahr um gut 24 Prozent zulegen. Bislang war die Behörde von einem Plus von lediglich knapp neun Prozent ausgegangen. Wegen der hohen Nachfrage nach Tech-Produkten und Vorzieheffekten wegen drohender US-Zölle wuchsen die Ausfuhren allein im Juli um 42,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Sie summierten sich damit auf 56,68 Milliarden Dollar (48,6 Milliarden Euro). So viel verkauften die taiwanischen Unternehmen noch nie in einem Monat ins Ausland.