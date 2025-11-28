Für das Jahr 2026 hob das Statistikamt seine Wachstumsprognose ebenfalls an, und zwar auf 3,54 Prozent von zuvor 2,81 Prozent. Die Behörde äusserte sich jedoch vorsichtig zu den Aussichten und verwies auf die Unsicherheit durch US-Zölle. Auf Importe aus Taiwan erheben die USA einen Zoll von 20 Prozent. Halbleiter sind davon derzeit jedoch ausgenommen. «Die Zölle hatten in diesem Jahr keine grossen Auswirkungen, bleiben aber eine Unsicherheit für das nächste Jahr», hiess es von der Behörde. Die Regierung in Taipeh befindet sich in Gesprächen über eine Senkung der Abgaben.