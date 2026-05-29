Taiwan verfügt über ein vielfältiges Ökosystem, das für KI-Rechenzentren von entscheidender Bedeutung ist und KI-Serverhersteller sowie Anbieter von Gehäusen und Komponenten umfasst. Der ​US-Chipkonzern ​Nvidia hat in dieser Woche ⁠jährliche Investitionen von rund 150 Milliarden Dollar in ​Taiwan angekündigt. «Vor vier, fünf Jahren ⁠gab Nvidia etwa zehn bis 15 Milliarden Dollar pro Jahr in ‌Taiwan aus. Jetzt geben wir 100, bald 150 Milliarden Dollar pro Jahr in Taiwan aus», sagte der Chef des fünf Billionen ‌Dollar schweren Chipkonzerns, Jensen Huang. Taiwan sei das Epizentrum ​der KI-Revolution. Über wie viele Jahre das Unternehmen den Betrag investieren will, sagte er nicht.