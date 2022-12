Die Regierung in Taipeh habe daraufhin eigene Jets aufsteigen lassen, um die chinesischen Flugzeuge zu warnen, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. An dem Übergriff seien 21 Kampfflugzeuge und vier H-6-Bomber sowie Frühwarn-, U-Boot-Abwehr- und Luftbetankungsflugzeuge beteiligt gewesen, hieß es in einem Bericht über die chinesischen Aktivitäten in der Zone in den letzten 24 Stunden. Viele der Flugzeuge flogen laut einer vom Ministerium zur Verfügung gestellten Karte über eine als Bashi-Kanal bekannte Wasserstraße in ein Gebiet vor der Südostküste der Insel. Auch drei chinesische Marineschiffe wurden den Angaben zufolge in der Nähe von Taiwan gesichtet.