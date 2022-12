China erklärte, es habe am Sonntag als Reaktion auf "Provokationen" des demokratisch regierten Taiwans und der Vereinigten Staaten Übungen im See- und Luftraum um die Insel durchgeführt. Die Übungen zeigten, dass die Regierung in Peking den regionalen Frieden zerstöre und versuche, die taiwanesische Bevölkerung einzuschüchtern, teilte die Regierung in Taipeh mit.