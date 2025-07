Die Exporte wurden aber auch von Vorzieheffekten beflügelt, so das Finanzministerium. Viele Kunden hätten Aufträge vorzogen, um sich gegen mögliche höhere US-Zölle abzusichern. US-Präsident Donald Trump hat eine 32-prozentige Importabgabe auf Waren aus Taiwan angedeutet. Am Sonntag verschob Trump den Termin für das Inkrafttreten der Zölle vom 9. Juli auf den 1. August, um mehr Zeit für eine Einigung in den laufenden Handelsgesprächen zu gewinnen. Im Juli haben sich Taiwans Exporte in die Vereinigten Staaten fast verdoppelt: Sie stiegen um 90,9 Prozent auf 17,3 Milliarden Dollar. Die Ausfuhren nach China nahmen um 13,3 Prozent zu.