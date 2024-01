Die grössten Chancen werden Lai (64) eingeräumt. Er lag in den Umfragen, die bis zum 3. Januar veröffentlicht werden durften, stets vorn. Sowohl die DFP als auch die KMT sprechen sich für die Souveränität Taiwans aus. Sie haben aber unterschiedliche Ansichten darüber, wie das Verhältnis zu China genau aussehen soll. Lai, der auch Parteichef ist, rief die Bevölkerung dazu auf, sich nicht von Chinas Drohungen beeinflussen zu lassen. Er wolle jedoch am Status Quo festhalten und auch nicht den offiziellen Namen Taiwans - Republik China - ändern. Die DFP wirft der Regierung in Peking vor, sich durch die Verbreitung von Fake News und die Ausübung von militärischem und wirtschaftlichem Druck in den Wahlkampf einmischen zu wollen. Lai wie auch Tsai sind der Ansicht, dass das taiwanische Volk seine Zukunft selber gestalten solle.