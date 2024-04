Die wichtigsten Anlagen seien nicht beschädigt worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hsinchu mit. Keine 24 Stunden nach dem Beben sei die Produktion wieder angelaufen. TSMC hatte seinen Betrieb am Mittwoch gestoppt und seine Beschäftigten in Sicherheit gebracht. Für Taiwan war das Erdbeben das schwerste seit fast 25 Jahren. Bisher wurden neun Tote und mehr als tausend Verletzte gemeldet. Die Suche nach Vermissten läuft weiter.