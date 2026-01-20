Taiwan ist auch für Deutschland wichtig. Das Berliner Mercator ‌Institut für Chinastudien (Merics) warnte kürzlich angesichts zunehmender Spannungen in Ostasien ⁠vor erheblichen Konsequenzen auch für Deutschland. China betrachtet Taiwan als Teil ‌des eigenen Staatsgebietes und schliesst eine militärische Eroberung nicht aus. «Jegliche politische, wirtschaftliche oder sogar militärische Eskalation in der Region und ‍speziell um Taiwan könnte der deutschen Wirtschaft erheblich schaden», sagte Merics-Expertin Claudia Wessling der Nachrichtenagentur Reuters. Die Strasse von Taiwan sei eine der wichtigsten Wasserstrassen für die globale Containerschifffahrt. «Ein ​Konflikt in der Region würde weltweit Lieferketten unterbrechen, was natürlich auch Deutschland treffen ‍würde.» Hinzu komme, dass Tausende deutsche Unternehmen in der Volksrepublik China und Hunderte in Taiwan präsent seien, die im Falle eines Konflikts mit Unterbrechungen ihrer Markt- und Handelstätigkeit rechnen müssten.