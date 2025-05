Die Verbreitung solcher Falschnachrichten müsse aufhören, sagte Lai am Montag in einem Video. Taiwans Handelsüberschuss mit den USA habe nichts mit dem Wechselkurs zu tun. Daher werde dieses Thema in den bilateralen Verhandlungen «natürlich» nicht erwähnt. Bei den Handelsgesprächen vergangene Woche in Washington seien «keine Wechselkursfragen» erörtert worden, gab die Regierung bekannt. Sie verwies zudem auf zwei Erklärungen der Zentralbank, in denen diese bestreitet, dass die USA eine Aufwertung des Taiwan-Dollar gefordert hätten.