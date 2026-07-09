Die Zentralbank hatte im Juni den Leitzins trotz des Konjunkturbooms unverändert gelassen. Dies sei angemessen gewesen, da die Entwicklung in traditionellen Industriezweigen hinter der boomenden Technologiebranche zurückbleibe, betonte Yang. Obwohl der Beschluss ‌nicht einstimmig fiel, sah das Entscheidungsgremium der Zentralbank den vom KI-Aufschwung ausgehenden Inflationsdruck nicht als ausreichend für eine Zinserhöhung an. Taiwan spielt eine entscheidende ​Rolle in der globalen KI-Lieferkette für Tech-Konzerne wie ​Nvidia und Apple. An der Spitze steht ​der Chip-Hersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Fast alle der modernsten Hochleistungsprozessoren stammen aus TSMC-Fabriken.