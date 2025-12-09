Das generelle Problem des sogenannten Market-Timings sind die Tage, an denen man nicht investiert ist. Es kommt zwar immer wieder vor, dass Aktien über Tage hinweg oder auch deutlich länger fallen. Doch wegen besonders schwacher Tage muss man nicht das Handtuch werfen, sondern kann dabeibleiben, «da es dann überdurchschnittlich oft zu einer starken Erholung am Folgetag kommt», weiss Kielkopf. Ob, wann und wie ausgeprägt dieser Folgetag tatsächlich kommt, weiss man freilich im Voraus nicht - sondern erst in der Rückschau.