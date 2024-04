Bereits im Juli 2023 hatte das Regulatory Board der SIX Group die Dekotierung der Aktien von Talenthouse «infolge der ernsthaft in Frage stehenden Zahlungsfähigkeit» beschlossen. Diese sollte daher ursprünglich per 9. November 2023 erfolgen. Talenthouse zog den Dekotierungsentscheid jedoch an die Beschwerdeinstanz weiter.