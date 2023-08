Darin sichern diese dem Unternehmen Liquidität zu, um die dringend erforderlichen Restrukturierungsmassnahmen in Angriff zu können, wie Talenthouse am Dienstag mitteilte. Erst Beiträge seien von den Investoren bereits verbindlich zugesichert worden und sollen in den nächsten Tagen überwiesen werden. Die geplanten Restrukturierungsmassnahmen umfassen etwa die Konvertierungen von Fremd- in Eigenkapital, um die Bilanz zu stärken und um die Prüfung des Jahresabschlusses für das vergangene Geschäftsjahr fertigzustellen.