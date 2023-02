"Es gab gestern einen leichten Aufschwung, als der Aktienverkauf durchging, nachdem er zu einem gewissen Zeitpunkt schon unwahrscheinlich erschien, aber jetzt kommt die schwache Marktstimmung nach dem wie eine Bombe eingeschlagenen Hindenburg-Bericht wieder durch", sagte Ambareesh Baliga, ein unabhängiger Marktanalyst mit Sitz in Mumbai. Die Agentur Bloomberg berichtete unterdessen, dass die Credit Suisse Anleihen von Firmen der Adani-Gruppe nicht mehr als Sicherheiten für bestimmte Kredite für Wertpapierkäufe an ihre Private-Banking-Kunden akzeptiere. Dies sei ein wichtiger Faktor für die erneuten Kursverluste, sagte Deven Choksey, Geschäftsführer von KRChoksey Shares and Securities. Die Credit Suisse gab keinen unmittelbaren Kommentar ab.