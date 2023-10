Zum Rückschlag beim DMD-Kandidaten hat Vosser eine klare und prononcierte Meinung, die für die Zukunft wenig Gutes erahnen lässt. Der gemeldete Rückschlag mit den DMD-Kandidaten SRP-9001 in der EMBARK-Studie wird zu weiteren Kürzungen in den durchschnittlichen Analystenprognosen führen, da der Kandidat aus den Modellen entfernt werden dürfte, so der JPM-Analyst.