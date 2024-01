Positiv wertet Guse immerhin die Abschaffung eines Verzerrungsmechanismus, bei dem die türkische Notenbank die Möglichkeit hatte, Lira-Bankeinlagen in währungsgeschützte Einlagen umzuwandeln. Kurzfristig könnte diese Aufhebung zu einer höheren Devisennachfrage führen, da die Einlagen stattdessen direkt in Devisen umgewandelt werden können. «Mittelfristig ist die Reform zweifellos positiv für das System als Ganzes. In diesem Sinne ist die anhaltende Abwertung der Lira nicht völlig negativ – sie löst den übermässigen Druck aus dem alten System der Kapitalkontrollen», so Guse.