Die US-Industrie hat ihre Talfahrt im September nicht beenden können. Der Einkaufsmanagerindex für den Wirtschaftssektor verharrte auf dem August-Wert von 47,2 Zählern, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Damit bleibt das Barometer den sechsten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg auf 47,5 Punkte gerechnet. Der Industriesektor macht in den USA gut zehn Prozent der Wirtschaftsleistung aus.