Die Daten signalisierten damit weiter kein Zulegen der ökonomischen Aktivität, sagte NordLB-Experte Tobias Basse. «Folglich liefert dieser Einkaufsmanagerindex bisher keine Anzeichen ​für die vom Weissen Haus eigentlich gewünschte Reindustrialisierung ‌der USA.» Die US-Wirtschaft wachse ‍beim Blick auf die Details mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten - «in der Summe sind die ​klassischen Industrieunternehmen offenbar eher nicht im oberen Tabellendrittel der entsprechenden Rangliste zu finden», betonte der Analyst.