Trotz des weiterhin schwierigen Umfelds im Industriesegment sei das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs eingeschwenkt, schreibt der zuständige Analyst von Kepler Cheuvreux. Die Talsohle sei wohl durchschritten und die positive Entwicklung im Nahrungs- und Getränkesegment und bei GLP-1-Produkten (ein Hormon, das im Darm produziert wird und den Zuckerstoffwechsel beeinflusst) dürfte eine verbesserte Auslastung und höhere Margen ermöglichen, so der Experte weiter. Zusätzliche positive Impulse könnte der Investorentag vom 19. November liefern.