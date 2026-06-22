Eines der Schiffe gab den irakischen Hafen Basra als ⁠Ziel an, wie aus separaten Schiffsverfolgungsdaten und einer Analyse von Kpler hervorgeht. Der Verkehr macht jedoch nur einen Bruchteil der durchschnittlich 125 Schiffspassagen pro Tag vor Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran ‌am 28. Februar aus. Der Iran hatte die Passage der Strasse von Hormus vor seiner Küste als Reaktion darauf blockiert.