Die «Virat» habe dabei leichte Schäden erlitten, sei aber in einem stabilen Zustand und die Besatzung sei wohlauf. Der Vorfall habe sich am Morgen vor der türkischen Schwarzmeerküste ereignet, nachdem das Schiff bereits am späten Freitagabend ein erstes Mal angegriffen worden sei. Zudem dauerten den Angaben zufolge die Lösch- und Kühlarbeiten auf einem weiteren Tanker an, der im Schwarzen Meer nach einer Explosion in Brand geraten war.
25 Besatzungsmitglieder seien von der 274 Meter langen «Kairos» evakuiert worden. Am Freitag hatte die Türkei erklärt, die «Kairos» sei auf dem Weg zum russischen Hafen Noworossijsk gewesen, als sie vor der türkischen Küste eine «externe Einwirkung» gemeldet habe, die ein Feuer verursacht habe. Sowohl die «Kairos» als auch die «Virat» unterliegen LSEG-Daten zufolge Sanktionen, die gegen Russland wegen dessen Krieg gegen die Ukraine verhängt wurden.
Laut dem ukrainischen Geheimdienst SBU hat die Ukraine die zwei Tanker der russischen Schattenflotte im Schwarzen Meer angegriffen. Es habe sich um eine gemeinsame Aktion mit der ukrainischen Marine gehandelt, sagt ein SBU-Vertreter «Dies ist ein erheblicher Schlag für den russischen Öltransport», sagt der Insider. Wann genau der Angriff stattfand, ist nicht bekannt.
(Reuters)