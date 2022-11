Die US-Nachrichtenagentur AP hatte zuvor unter auf Berufung auf einen ranghohen Militär gemeldet, dass der Tanker mit einer Drohne angegriffen worden und die Drohne explodiert sei. Der Tanker war am Montag in Oman ausgelaufen und soll Gasöl zur weiteren Verarbeitung in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires bringen. Der Golf von Oman schliesst an den Persischen Golf an. Durch diese Meere führen die wichtigsten Schifffahrtsrouten für die weltweite Ölversorgung.