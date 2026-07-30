Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Juli um ‌durchschnittlich ⁠2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 2,3 Prozent im Juni, wie ⁠das Statistische Bundesamt am Donnerstag zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte ‌Ökonomen hatten nur mit 2,7 Prozent gerechnet. Die Ölpreise ‌sind durch den wiederaufgeflammten Nahost-Krieg gestiegen, ​während der staatliche Tankrabatt ausgelaufen ist. Er hatte die Preise an den Zapfsäulen im Mai und Juni gedrückt. Die temporäre Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe dämpfte der Bundesbank zufolge die Inflation um etwa einen Viertel Prozentpunkt.