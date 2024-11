Die Beschäftigten hätten das Tarifangebot des kriselnden Flugzeugbauers angenommen, teilte die Gewerkschaft International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) am Montag (Ortszeit) mit. Der Abschluss beinhaltet unter anderem Lohnerhöhungen von 38 Prozent über vier Jahre. Zwei vorherige Angebote hatten die Belegschaft in den vergangenen Wochen abgelehnt.