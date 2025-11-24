Matcha statt Cafè Crème

«Der leichte Rückgang hat mit den neuen Produkten zu tun, die zunehmend die Getränkekarte ergänzen», sagte Hans-Peter Oettli, Präsident von CafetierSuisse, an einer Medienkonferenz. Man beobachte einen leichten Trend weg vom Cafè Crème hin zu Alternativen. Deshalb habe man dieses Jahr erstmals auch den Cappuccino unter die Lupe genommen. Dieser kostet die Gäste im Schnitt 5,37 Franken.