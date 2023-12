Das indische Konglomerat Tata Group will offenbar in seinem Heimatland eines der grössten iPhone-Werke bauen. Die Fabrik soll innerhalb von zwei Jahren über rund 20 Produktionslinien verfügen und 50 000 Mitarbeiter beschäftigen, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Das Werk soll demnach in 12 bis 18 Monaten betriebsbereit sein. Damit reagiere Tata auf die Ambitionen des iPhone-Herstellers Apple, die Produktion in Indien auszuweiten.