Tote in Saporischschja

In den vergangenen Wochen war es der Ukraine an mehreren Stellen gelungen, russische Soldaten zurückzudrängen und Ortschaften zurückzuerobern. Auch am Sonntag wurden neue Angriffe gemeldet. In der südostukrainischen Stadt Saporischschja wurden nach Angaben des Regionalgouverneurs mindestens zwölf Menschen bei einem Dutzend russischer Raketenangriffe in der Nacht getötet und 49 weitere ins Krankenhaus gebracht. Zu den Opfern zählten auch Kinder. Zahlreiche Gebäude seien zerstört oder beschädigt worden. "Unter den Trümmern sind vielleicht noch weitere Menschen." Rettungsarbeiten seien im Gange. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die die Angriffe befohlen und ausgeführt hätten.