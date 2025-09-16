1. Frühzeitig planen lohnt sich

Wer zwanzig oder weniger Tage vor Ablauf seiner Festhypothek mit der Bank verhandeln will, ist zu spät dran. Denn obwohl Festhypothek drauf steht, hat diese bei den meisten Finanzinstituten eine Kündigungsfrist vor Ablauf von bis zu sechs Monaten. Das heisst: Wer den Anbieter wechseln will, muss sich schon acht bis neun Monate vorher zu einer neuen Festhypothek Gedanken machen. Primär steht die Frage im Vordergrund, ob der Hypothekarschuldner bei seiner Bank verlängern will oder ob bei einem anderen Finanzdienstleister auf einem attraktiveren Angebot abgeschlossen werden kann. Wer früh plant, kann dann ohne Zeitdruck das beste Angebot einholen.