Angesichts anhaltender israelischer Angriffe fliehen Tausende Menschen aus Teheran und anderen grossen iranischen Städten. Iranische Medien meldeten am Mittwoch grosse Verkehrsstaus und ausgesetzte Verbindungen, da zahlreiche Bewohner die Hauptstadt und grosse Ballungszentren verlassen. Ein israelischer Militärvertreter sagte, 50 Kampfjets hätten etwa 20 Ziele in Teheran angegriffen. Darunter seien Anlagen zur Herstellung von Rohmaterialien, Komponenten und Produktionssystemen für Raketen gewesen. Das israelische Militär meldete am frühen Morgen zudem, der Iran habe zwei Raketensalven auf Israel abgefeuert. Über Tel Aviv waren Explosionen zu hören.