Mehrere Hundert Meter lange Menschenreihen bildeten sich auch vor den Filialen der Notenbank, etwa in Brünn (Brno) und in Pilsen (Plzen). Trotz frostiger Temperaturen hatten sich manche Sammler bereits in der Nacht einen Warteplatz gesichert. Jeder kann maximal fünf Stück zum Nominalwert von umgerechnet rund 40 Euro erwerben. Spekulanten bieten die Geldscheine bereits im Internet zum vielfachen Preis an. Experten rechnen indes nicht mit einer langfristigen Wertsteigerung.