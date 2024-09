Der chinesische Handelsminister Wang Wentao will in den kommenden Tagen nach Europa kommen, wie ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch sagte. Ein Treffen sei unter anderem mit EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis am Donnerstag nächster Woche geplant. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez war diese Woche in der Volksrepublik und setzte sich dabei überraschend dafür ein, dass die EU ihr Vorgehen noch einmal überdenken sollte.