Nach Angaben von Teilnehmern zeichnete sich am Freitagmittag aber eine mögliche Einigung auf ein Fischereiabkommen ab. Der Entwurf dazu sah vor, alle Subventionen einzudämmen, die zu Überfischung oder Überkapazitäten führen. Gemeint ist, dass in einem Gebiet nur noch so viele Fische entnommen werden wie nachwachsen können, und dass nicht mehr Boote gebaut und eingesetzt werden, als für eine nachhaltige Fischerei nötig sind.