Es gibt Wechselkurse, die einen starken Zusammenhang mit der Inflation und mit der Zentralbankenpolitik haben. Dies ist in den USA weniger bedeutsam, da es sich um eine grosse Volkswirtschaft handelt, die relativ geschlossen ist und nicht sehr empfindlich auf Wechselkursschwankungen reagiert. Anders sieht die Situation in Europa aus, wo die Europäische Zentralbank in der Vergangenheit dazu tendierte, die Zinssätze aggressiv zu senken, wenn der Euro um mehr als 2,5 Prozent aufgewertet hat nach Anpassung an die Inflation.