Dank der hohen Nachfrage bei Top-Veranstaltungen sind die Ticketpreise rasant gestiegen, was bei den Konzertveranstaltern die Kassen klingeln lässt. Die Einnahmen von Live Nation stiegen in dem am 30. September beendeten Quartal um 32 Prozent auf 8,15 Milliarden Dollar, Analysten hatten nur mit 6,99 Milliarden Dollar gerechnet.