Nach jahrelangem Kampf — der mit dem Verkauf ihres ersten Plattenlabels an den Musikmogul Scooter Braun begann — konnte die Popsängerin die Rechte an ihren ersten sechs Alben von der US-Investmentgesellschaft Shamrock Capital erwerben. Die Amerikanerin hat nun die Kontrolle über ihre gesamte Musik, ihre Konzertfilme, Musikvideos und unveröffentlichten Werke. «Zu sagen, dass damit mein grösster Traum in Erfüllung gegangen ist, ist zurückhaltend ausgedrückt», schrieb sie anschliessend auf ihrer Website.