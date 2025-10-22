Der Umsatz von Teamviewer dürfte sich 2025 am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne von 778 bis 797 Millionen Euro bewegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. 2026 werde der Umsatz bei 790-825 Millionen Euro bewegen, was ein Plus im Jahresvergleich von 2 bis 6 Prozent wäre. Zuvor war Teamviewer von 850 bis 870 Millionen Euro ausgegangen.