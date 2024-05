So lag die operative Ergebnismarge im ersten Quartal mit 40 Prozent um rund zwei Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Dabei belasteten Währungseffekte von bereits im Vorjahr in Rechnung gestellten Beträgen. Aufs Jahr gesehen peilt Chef Steil weiter mindestens 43 Prozent operative Marge bei einem Umsatz zwischen 660 und 685 Millionen Euro an.