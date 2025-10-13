Der Laborausrüster hat den Umsatz im dritten Quartal leicht gesteigert und die Prognosen bestätigt. Dabei schlug das Management allerdings zu den Aussichten vorsichtigere Töne an. Gegen 09.45 Uhr fallen Tecan um 5,4 Prozent auf 140,70 Franken, während der Gesamtmarkt leicht höher tendiert (SPI +0,3 Prozent). Die Tecan-Aktien stehen seit längerem unter Druck und verbuchen seit Jahresbeginn einen Abschlag von gut 30 Prozent.
Auf den ersten Blick würden die Angaben aus dem Q3-Update inspirierend aussehen, auf den zweiten allerdings lediglich durchzogen, hält die ZKB in einem Kommentar fest. Tecan habe die Aussichten zur Umsatzentwicklung im laufenden Jahr zwar bestätigt, dies allerdings mit einer Verschiebung in die untere Hälfte der Ziel-Bandbreite.
Die vorsichtigere Haltung dürfte mit der US-Zollpolitik zu tun haben, so die ZKB weiter. Insbesondere im Partnering-Geschäft werde mit Verschiebungen von Aufträgen auf einen späteren Zeitpunkt gerechnet. Tecan gehe davon aus, dass gewisse Kunden im vierten Quartal zurückhaltend agieren würden. Zudem habe sich etwa auch das Geschäft in China schlechter als erwartet entwickelt.
In den Absatzmärkten von Tecan seien noch keine positiven Trends zu erkennen, heisst es derweil im Kommentar der Bank Vontobel. Belastend kämen die stärkeren negativen Wechselkurseffekte hinzu. Für Tecan dürften 2025 und 2026 aufgrund der schwierigen Marktlage jedenfalls zu Übergangsjahren werden, befürchten die Vontobel-Analysten.
(AWP)