Grund für die Kursavance beim Schweizer Labortechnik-Hersteller ist die deutsche Bank Berenberg, welche am Dienstag das Rating wieder aufnahm mit «Kaufen» und einem Kursziel von 220 Franken. Das entspricht einem Potenzial von 29 Prozent. Nach einer Schwächephase zeigten sich erste Anzeichen einer Erholung, schreibt der Berenberg-Analyst in einer Kundennotiz. So sollte vor allem ab 2026 das Wachstum deutlich anziehen.