Auch wenn einige Analysten wie bei Octavian oder Vontobel die am Montagmorgen vorgelegten Zahlen zum Jahr 2025 als eher gemischt bewerten, können die zuständigen Analystinnen dem Ganzen auch etwas Positives abgewinnen. So hebt die Octavian-Expertin hervor, dass die Ziele für eine völlige Wachstumserholung weiter nach hinten verschoben wurden. Gleichzeitig dürften diese Präzisierungen aber auch so etwas wie Klärung mit sich bringen.