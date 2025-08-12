Analysten bewerten die eigentlichen Zahlen als insgesamt «solide». «Es hätte schlimmer kommen können», fasst es Bernstein zusammen. Der Umsatzrückgang wurde erwartet, beim EBIT, den Margen und Reingewinn schrammte Tecan indes an den Schätzungen teils deutlich vorbei. Allerdings zeige sich beim Auftragseingang ein positiver Trend im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Jahresviertel - das sollte die Sorgen über eine anhaltende Schwäche besonders im Partnering Business mindern, schreibt beispielsweise Berenberg.