Schwieriges Marktumfeld

Wie CEO Achim von Leoprechting während einer Telefonkonferenz sagte, befindet sich Tecan in einem schwierigen Marktumfeld, das durch reduzierte Investitionen in den Zielmärkten gekennzeichnet ist. «Dies führt zu einer tieferen Nachfrage in unseren beiden Geschäftssegmenten.» Verstärkt wurden diese Herausforderungen durch die allgemeine Marktschwäche in China.